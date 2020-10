Innovation numérique : La 1ère édition du Grand prix du Chef de l’État lancée

Le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications a lancé la 1ère édition du Grand Prix du président de la République pour l’innovation numérique sous le thème «Les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental». La cérémonie de lancement officiel s’est tenue ce vendredi 2 octobre 2020, à Dakar, en marge d’une conférence de presse organisée à cet effet. Elle a été présidée par Mme le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop, en présence du représentant de la Présidence de la République, Ousmane Thiongane, du président de Optic, Antoine Ngom, entre autres.Il s’agit ici, de la plus prestigieuse récompense de l’innovation au Sénégal. Elle se propose de mettre à l’honneur l’écosystème du numérique, en récompensant sa «capacité à innover et à contribuer à une croissance économique soutenue et durable» au Sénégal. Cette 1ère édition est couplée cette année avec la 2ème édition du Forum du numérique qui est prévue les 26 et 27 novembre prochain au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio.La compétition est ouverte à tous les jeunes Sénégalais. La date limite des inscriptions est fixée au 2 novembre 2020. Et l’heureux gagnant de ce Grand prix du Chef de l’État recevra une enveloppe de 20 millions de francs Cfa.Selon Mme le ministre, ce prix s’inscrit «parfaitement dans la forte volonté politique du Président Macky Sall de faire du numérique un secteur créateur de richesses et d’emplois, un véritable levier du développement économique et social, et en somme, un fondement à l’émergence du pays».A l’en croire, cette importante initiative du Chef de l’État ambitionne de «stimuler la créativité et l’innovation technologique pour favoriser l’émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques ; et se veut un instrument de soutien à ce secteur dynamique du numérique, par la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs».En choisissant ce thème, Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop soutient que cette première édition «met en exergue les projets et entreprises numériques qui, de par leur innovation et leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l’économie nationale».Pour une mise en œuvre «efficace et efficiente» de ce Grand prix du président de la République pour l’innovation numérique, la tutelle a rassuré que «toutes les dispositions sont mises au point». Il s’agit entre autres, de la mise en place d’un jury national composé d’experts de haut niveau de l’écosystème numérique et dont la présidence sera confiée à l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Mary Teuw Niane ; la définition de règles claires et concises pour le fonctionnement du Jury ; la mise en place de critères partagés pour l’éligibilité au concours, et enfin, la mise à disposition de moyens conséquents pour un bon déroulement du processus.Pour rappel, le Grand prix du président de la République pour l’innovation numérique a été créé par le Chef de l’État par décret n°2020-1710 du 10 septembre 2020.