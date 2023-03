Innovation : Tecno Spark 10 disponible sur le marché sénégalais

C'est le dernier né de la famille Tecno. A l'instar de ses neuf frères et sœurs, il compte aussi bien briller qu'eux et se faire sa place dans le cœur des Sénégalais particulièrement les jeunes. C'est donc en grande pompe que le Tecno Spark 10 a été présenté le vendredi 10 mars en présence d’influenceurs, de clients et de distributeurs.





Chaque année, Tecno est dans l'innovation.C'est dans cette dynamique que s'inscrit le dernier né .''Il est doté des spécifications de dernière génération'', a fait savoir Pape Amath Niang , responsable marketing de Tecno.





''Nous l'avons doté d'une capacité de mémoire de 256 giga avec une capacité de ram de 8 giga'', explique Mouhamed Diattara, responsable de la formation sur les techniques de vente et les spécifications de vente chez Tecno.





Ce dernier relève que la qualité du design répond à toutes les attentes avec une double caméra arrière.