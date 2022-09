Inondations à l’Aéroport de Saint-Louis : Alioune Sarr parle de “fake news”

Suite aux images et autres articles relatant dans la presse l’inondation de l’aéroport international de Saint-Louis, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a effectué ce mercredi une visite express à l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye pour constater de visu la situation. En compagnie du directeur des infrastructures aéroportuaires Souleymane Ndiaye, Alioune Sarr a visité le site présidentiel et les autres compartiments de l’aéroport. Interpellé sur l’inondation constatée sur cette infrastructure qui vient juste d’être inaugurée, le ministre Alioune Sarr a minimisé ces informations qui, selon ses propos, relèvent de l’ordre des fake news. « Vous avez vu comme moi et vous êtes les meilleurs témoins. Je ne vais pas m’étaler dans la polémique stérile. Nous suivons les instructions du président Macky Sall de réaliser des infrastructures pour aujourd’hui et la prochaine génération et je pense que vous êtes les meilleurs témoins de tout cela. On n’a pas besoin d'en dire davantage sur des choses qui relèvent plus des fake news que d’autres choses » a-t-il déclaré.