Inondations à Mbacké: Immersion dans une maison dans les eaux





Les fortes pluies qui se sont abattues dans la journée de ce vendredi 19 août dans les communes de Mbacké et de Touba , ne sont pas sans conséquences.



Seneweb a constaté que plusieurs routes sont devenues actuellement impraticables dans la capitale du mouridisme. De Keur Niang à Ndamatou en passant par Darou khoudoss, entre autres quartiers, les eaux pluviales ont englouti des maisons et des routes stratégiques.



C'est également le même décor à Mbacké où des pères et des mères sont obligés de passer cette nuit à la belle étoile. Parmi ces sinistrés, figure cette dame qui lance un appel aux autorités à travers cette vidéo.



Regarder l'immersion dans une maison envahie par les eaux pluviales à Mbacké