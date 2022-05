Inondations à Taïba Niassene : Le ministre de l'Eau et l'assainissement au chevet des sinistrés

Le ministre de l'Eau et de l'assainissement accompagné du gouverneur de la région de Kaolack a effectué une visite à Taïba Niassene ce dimanche, au lendemain des fortes pluies diluviennes de la veille qui ont fait un mort et d’importants dégâts matériels et causé la mort d'un jeune talibé. Une situation qui a conduit Serigne Mbaye Thiam à se rendre sur place pour constater de visu l'ampleur des dégâts causés par les inondations mais aussi apporter des solutions idoines à même de soulager rapidement les populations. Selon le ministre, pour une première pluie, les dégâts sont énormes notamment en ce mois de mai avec 127 mm à l'intervalle de quelques heures.

« Les zones touchées sont des cuvettes où les eaux abondent venant des 4 directions de la localité Les solutions structurelles à mettre en œuvre nécessitent des études sérieuses dans le cadre des plans d'assainissement en cours notamment à Foudiougne et Sokone et d'y inclure la commune de Taïba Niassene pour avoir un plan directeur d'assainissement des eaux pluviales. Nous allons ainsi voir quelles sont les solutions techniques pour venir à bout de la montée des eaux pluviales au niveau de ces zones », a confié le ministre en charge de l’assainissement.

Au moins 500 concessions ont été touchées par les inondations dans ladite commune selon le comité de recensement qui a également annoncé que des pertes de semences, de vivres ont été enregistrées.