Inondations et Grand Magal: Serigne Mbaye Thiam donne des assurances à Serigne Mountakha



Dans le cadre de sa tournée pré-hivernale, le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement était à Touba, ce mardi, accompagner des autorités administratives, territoriales et de l'ensemble des chefs de services et des directeurs de son département.



L'hôte de la ville sainte a effectué une visite auprès des zones critiques ,inondables mais aussi dans les chantiers qui sont en cours. Également, le ministre Serigne Mbaye Thiam s'est rendu au domicile du Khalife général des mourides pour lui faire l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation à Touba en vue de résoudre l'épineuse question des inondations.



Au cours de son audience avec le patriarche de Darou Miname, le ministre Serigne Mbaye Thiam a rassuré que l'Etat a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à aux inondations pendant cet hivernage.





" Actuellement, le magal se déroule en pleine saison des pluies et l'année dernière compte tenu des désagrément qui ont été notés, le chef de l'Etat avait lancé un programme d'urgence de 4 milliards de F Cfa, qui avait pour objectif de renforcer le dispositif de pompage et d'évacuation des eaux à partir de la station de Keur Niang vers le bassin de Darou Rahmane. Le Président Macky Sall avait annoncé également un programme de 23 milliards de F cfa dont les travaux ont démarré" a déclaré l'hôte de Touba devant la presse locale.





Revenant sur l'évaluation de l'état de mis en œuvre des travaux, Serigne Mbaye Thiam de rassurer : "Nous avons démarré la visite au bassin de Keur Niang qui a été curé pour restaurer sa capacité d'origine. Egalement deux pommes supplémentaires de 1000 m³ / heure. On avait constaté une remontée d'eau de la nappe . Et lorsque les techniciens sont venus pour faire les études, il a été retenu de faire des forages de rabattement de nappe. Sur 19 forages, 11 ont été déjà réalisés, dont 6 sont fonctionnels. De l'avis des populations et des autorités territoriales, la nappe commence à se rabattre".



Entouré du Directeur général de l'Onas, Dr Ababakar Mbaye, entre autres personnalités, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement dira que les ouvrages réalisés par le gouvernement à Touba, doivent pouvoir accueillir l'ensemble des eaux. ''Au total, nous avons pris toutes les dispositions pour faire face à l'hivernage'', conclut-il.



Regarder la vidéo :