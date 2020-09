Inondations : L'appel de Néné Fatoumata Tall à la jeunesse

Le Conseil départemental de Pikine a accueilli, ce matin, le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. C’est dans le cadre d’une journée d’information avec les jeunes de Pikine, sur les perspectives qui leur sont offertes au sein du Domaine agricole communautaire (Dac) de Sangalkam.C'était aussi l'occasion d'échanger sur la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté que le chef de l’Etat Macky Sall a inscrite en priorité dans le Plan Sénégal émergent (Pse), entre autres.«Cette année, la situation de la pandémie de Covid-19 a rendu impossible l’organisation des ‘Vacances citoyennes’. Cependant, j’ai tenu à maintenir la dimension ‘rencontre avec la jeunesse’, à travers les activités comme celle qui nous réunit aujourd’hui et que je compte mener dans les différentes régions les jours et semaines à venir», a soutenu Néné Fatoumata Tall.A cette occasion, un important lot de matériels leur a été remis par le ministre, pour ainsi contribuer à la gestion des inondations.«Je peux vous affirmer, d’ores et déjà, de la disponibilité de mes services à vous accompagner, à relever ces défis tant qu’ils soient. Engagés les pieds dans l’eau, dans l’allégement des souffrances des populations victimes des inondations depuis quelques jours, je profite de l’occasion pour en appeler au renforcement de l’esprit de solidarité de la jeunesse sénégalaise dans son ensemble, face au problème des inondations. D’ailleurs, je ne pouvais pas venir ici sans vous apporter notre contribution à l’effort de lutte contre les inondations».Ainsi, le ministre de la Jeunesse invite chaque jeune à se joindre aux brigades de lutte contre les inondations déjà mises en place par d’autres jeunes.