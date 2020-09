Inondations : «Certains politiques battent campagne avec la souffrance des Sénégalais», Néné Fatoumata Tall

En marge de sa rencontre avec le Conseil départemental de Pikine, le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a fustigé le comportement de certains hommes politiques dans la gestion des inondations.«J'en profite pour lancer un appel, pour m'indigner de la politisation, par une certaine frange de la scène politique, de ce phénomène. Aujourd'hui, les populations ont besoin d’être soulagées. Elles n'ont pas besoin que des politiciens fassent de cette situation un fonds de commerce. Et il est déplorable de constater que certains sont aujourd'hui en train de battre une campagne électorale avec la souffrance des Sénégalais, et c'est vraiment déplorable».Elle invite ainsi les jeunes à ne pas se laisser manipuler par ces politiciens. «J'invite les jeunes à s'impliquer davantage dans la gestion des inondations, pour alléger la souffrance des populations. Parce que c'est un phénomène naturel qui est survenu. L’Etat du Sénégal n'a jamais fui ses responsabilités.Nous accompagnons les populations, nous les assistons, mais aussi nous avons trouvé des solutions adéquates pour les soulager. Nous demandons aux populations de ne pas se laisser manipuler, parce que ce sont ces mêmes gens qui prédisaient le pire dans la gestion de la Covid-19 et aujourd’hui, le Sénégal est pris en exemple dans le monde», précise-t-elle.