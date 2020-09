Inondations : Ndèye Saly Diop Dieng exprime sa solidarité aux familles des victimes

Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants s’est rendue, ce lundi 14 septembre 2020, dans la banlieue dakaroise. Une visite destinée à présenter ses condoléances et celles du Chef de l’Etat.Ce, suite aux dernières inondations survenues lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Sénégal, durant le week-end du 5 au 6 septembre.Lesquelles ont occasionné la mort de cinq (5) personnes à Dakar, à savoir Saliou Faye (Bambilor), Dame Diagne Diop (Rufisque Est), Bassirou Sarr (Guinaw Rail Sud), Pa Assane Gaye (Cambèréne), Adjibou Diallo (Grand-Yoff).Ndèye Saly Diop Dieng qui a exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes en a profité pour saluer les mesures d'urgence prises par le président de la République tel que le programme de lutte contre les inondations, entre autres.