Insécurité, insalubrité, non réglementation... : La longue liste de manquements de certains réceptifs de Saly

Tourisme à Mbour

La vaste opération des missions de contrôle et d'inspection au niveau des hôtels se poursuit dans le département de Mbour. Plus de 40 éléments avec à leur tête le directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme, des transports aériens, de la police touristique, entre autres vont contrôler durant trois jours les grands hôtels de Saly, Warang, Mballing...





A l'issue de la première journée de visite, des manquements ont été constatés.

Notamment l'absence d'autorisation pour certaines structures d'envergure, de non conformité de certaines autorisations pour les structures qui existaient bien avant le décret de 2005.





"Par exemple il y a des structures qui ont toujours l'autorisation du gouverneur alors que depuis le décret de 2005, ils devraient se régulariser au niveau du service du ministère", affirme Ismaëla Ndione, directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des transports aériens.





Par ailleurs, il a été constaté sur "le plan sécuritaire l'absence d'équipement de premier secours. Pour ce qui est des extincteurs, on a vu qu'il y a des extincteurs out dating qui ne sont plus à jour. Pour certaines structures, il y en a même pas. Ceci est inacceptable parce que ça ne respecte pas les normes sécuritaires. Sur le plan de la propreté, avec les services d'hygiène, nous avons constaté qu'il y a des certificats médicaux d'aptitude à la manipulation qui ne sont pas renouvelés. Il y a également des cessions de désinfection qui devaient être faites mais qui ne sont pas faites de manière périodique. Ceci est à corriger".





Il estime que l'hôtellerie rime avec propreté, hygiène mais surtout sécurité.





"Si maintenant on ne respecte pas ces normes, ça va porter un grand coup à la destination Sénégal", déplore-t-il.





Aussi, des structures qui exercent dans la clandestinité, qui opèrent en marge de la réglementation touristique ont été découvertes.





"Nous sommes dans cette logique de tolérance zéro pour ne laisser ces structures ternir l'image de la destination Sénégal. Non seulement c'est une concurrence déloyale aux structures légalement constituées mais aussi c'est un exercice illégal de profession", fustige le directeur de la réglementation touristique.





Nonobstant tous ces griefs, ils a été aussi noté le défaut de paiement de la taxe de promotion touristique.





"La taxe de promotion touristique doit être collectée par les hôteliers et reversée au niveau des services fiscaux. L'absence ou le défaut de paiement de cette taxe est un détournement de deniers publics, tout bonnement. Le coût de la formalisation est de zéro franc. Vous ne payez rien pour vous formaliser. Le coût de l'informel c'est comme le coût de l'ignorance. C'est inestimable ! Le fait d'être dans la clandestinité présente beaucoup de danger, ne serait-ce que pour le promoteur. Demain vous pouvez héberger des malfaiteurs et être par la suite accusé pour recel de malfaiteurs. Pour pallier à tout cela, il faut être en règle", assure M. Ndione.





Ainsi, durant trois jours, 47 établissements touristiques vont être contrôlés.

Le dispositif de contrôle sera renforcé, promet M. Ismaëla Ndione.

Mieux: avec l'adoption prochaine du code du tourisme, le dispositif de réglementation des établissements et des professions touristiques sera renforcé.