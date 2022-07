Insertion des jeunes dans l’agriculture : L’ANPEJ réhabilite et développe la ferme agricole de Sangalkam

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’employabilité des jeunes, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), au-delà des dispositifs classiques de promotion de l’auto-emploi, a fait le pari de l’insertion des jeunes à travers la mise en œuvre de programmes et projets structurants. En effet, l’agence est en train de développer sur l’ensemble du territoire national, d’importants projets, notamment le Modèle d’insertion des jeunes agri-preneurs (MIJA).









Plusieurs chantiers en cours de réalisation et dont la réception est prévue en fin d’août





Ainsi, après avoir lancé les travaux de réhabilitation de la ferme agricole de Sangalkam (Rufisque) au profit des jeunes de la localité, le Directeur général de l’ANPEJ, Monsieur Tamsir Faye, a effectué, ce mercredi 6 juillet, une visite de terrain au niveau du site. Ce, pour constater de visu l’état d’avancement des chantiers, à savoir : le mur de clôture sur 5 hectares, un poulailler de 200 mètres carrés, un enclos, quatre bassins liners et la réhabilitation du forage et des bâtiments existants (bloc administratif et hangar). D’importants dispositifs dont la réception est prévue à la fin du mois d’août 2022.





Ici, le Dg de l’ANPEJ, accompagné de son équipe, du sous-préfet de Sangalkam, du directeur de cabinet du maire de Sangalkam, de l’entrepreneur en charge des travaux, entre autres, après avoir visité tour à tour ces différents chantiers, est revenu sur l’importance de ce grand projet que son agence est en train de mettre en œuvre avec la collaboration de la FAO.





« Un investissement lourd et important qui peut servir aux jeunes d’espaces de formation de production »





Selon Tamsir Faye, ces travaux constituent un investissement lourd et important que l’Etat est en train de consentir ici à travers l’ANPEJ. Sous ce rapport, il a invité les jeunes à venir se l'approprier. « Tout le monde ne peut pas être employé dans les bureaux. L’Etat du Sénégal a pris l’option, depuis quelques années, de l’auto-entrepreneuriat à travers des structures comme l’ANPEJ, la DER/FJ, qui accompagnent les jeunes dans leurs initiatives privées pour leur permettre de pouvoir créer une activité et y pouvoir y vivre décemment », a-t-il soutenu, tout en estimant que ces investissements au niveau de la ferme de Sangalkam peuvent « servir aux jeunes d’espaces de formation mais surtout de production » avec les 5 hectares de terres et les dispositifs qui sont en cours de réalisation et qui seront opérationnels d’ici un mois, à l’image des autres fermes agricoles à travers le pays.





Le travail d’un jeune agriculteur magnifié





Dans cette ferme agricole de Sangalkam située au cœur des terres de l’ISRA, s’active depuis 5 ans un jeune du nom de Mamadou Lamine Cissé. Accompagné par l’ANPEJ depuis les débuts de son aventure agricole, ce jeune sénégalais est aujourd’hui une fierté pour Tamsir Faye. « Je voudrais féliciter vivement notre frère Cissé qui est un exemple de détermination, un exemple de réussite et qui fait aussi la fierté de l’ANPEJ parce qu’il a été formé, accompagné et suivi par l’agence », s’est-il réjoui. Avant de s’engager à continuer à appuyer et accompagner le jeune agriculteur afin qu’il soit le port étendard de cette ferme de Sangalkam.





« Contribuer à l’insertion des jeunes dans le secteur agricole par l’implantation de fermes modernes et équipées en milieu rural »





Le MIJA a pour objectif général de « contribuer à l’insertion des jeunes dans le secteur agricole par l’implantation de fermes modernes et équipées en milieu rural avec 6 plateformes pilotes en cours d’installation dont 3 sont déjà opérationnelles avec l’appui de la FAO ». Spécifiquement, il vise à « créer ou consolider, en collaboration avec les acteurs locaux (organisations de jeunes, autorités locales, secteur privé national ou étranger, organisations de producteurs), des plateformes intégrées de production, logistique et services, liées aux chaînes de valeur agricoles pour l’insertion professionnelle des jeunes ; renforcer la formation et l’employabilité des jeunes en adéquation avec les besoins des régions cibles et en lien avec des mécanismes d’insertion des jeunes et des migrants ; promouvoir l’auto-emploi grâce à des dispositifs et mécanismes locaux d’accompagnement des jeunes créateurs intégrant la fourniture de services financiers et non financiers soutenant le développement des Micro, Petites et Moyennes entreprises ; faciliter l’insertion des jeunes à travers la valorisation des activités liées aux filières agricoles.





Insérer plus de 1500 jeunes dans l’agriculture et les chaînes de valeur