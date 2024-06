Insertion des migrants de retour : Les bonnes notes du Programme Migration pour le Développement ( PME/GIZ)

Tout est bien qui finit bien. Le Programme Migration pour le Développement (PME/GIZ) de la coopération allemande avec la collaboration de l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ), compte de bons points. La cérémonie de clôture du programme « Centre pour la Migration et le Développement (ZME) » a été organisée, ce 13 juin. C’est l’aboutissement de l’accomplissement des travaux de réinsertion et de prise en charge des questions migratoires à travers des sessions de sensibilisation, de formation et de mise en œuvre de dispositifs d'aide à l'emploi tels que les bourses de stage et l'appui matériel aux migrants de retour. Le Programme a permis la création du Centre Sénégalo-Allemand d'information sur l'emploi, la migration et la réintégration.









La remise symbolique de la clé de ce Centre Sénégalo-Allemand d'information sur l'emploi, la migration et la réintégration (CSAEM) à la Directrice de l’ANPEJ, a été l’occasion pour la ministre de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, de se réjouir des résultats probants obtenus de « bel exemple de partenariat inclusif et participatif amorcé depuis 2018 ».





Pour assurer la continuité du service et mener à bien la mission relative à l'accompagnement de potentiels migrants et des migrants de retour, l’ANPEJ avait déjà pris ses dispositions. La Directrice générale, Sinna Amadou Gaye s’est projeté dans le future en mettant l’accent sur la consolidation des acquis. « Nous devons pérenniser les bonnes initiatives implémentées au (CSAEM) que l'ANPEJ a procédé dès le démarrage des activités en 2018, au détachement d'un coordonnateur de projet et de conseillers en migration afin de veiller à la bonne mise en œuvre et à la durabilité de l'offre de service. A cela, s'ajoute la création du Pôle Migration et Mobilité professionnelle à l'international en 2022», a-t-elle déclaré.





Une démarche qui tend vers des solutions plus appropriées par le biais d’un renforcement plus efficace de l’employabilité des jeunes, une meilleure prise en charge des outils de promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs de croissance, le développement de programmes de lutte contre la migration irrégulière et la promotion d'une migration légale, sûre et ordonnée.





Au courant de cette mission conjointe entre le Sénégal et la République fédérale d’Allemagne, 25. 000 mesures ont été prises en faveur de la jeunesse sénégalaise. L’objectif étant de préparer à l’intégration du marché professionnel, dans le cadre de réalisation de projets dans différents secteurs d’activités. L’intégration des migrants dans le marché du travail a été un point essentiel de ces activités.