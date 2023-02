Insolite à Guédiawaye: Un homme accusé de vol de 2 sexes

Le phénomène des voleurs et des rétrécisseurs de sexe refait surface à Guédiawaye où un homme est accusé d’avoir "soustrait" deux organes génitaux. Tout serait parti à la suite d'une poignée de main entre le mis en cause et les présumées victimes du vol de sexe. Et n'eût été la prompte intervention des policiers, le suspect allait être lynché par la foule. Le présumé voleur de sexe a été embarqué au poste de police par les limiers.