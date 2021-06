International Beach Soccer Championship (Doha) : Découvrez le programme des Lions, en lice ce lundi

En marge de la Coupe du Monde 2021, l’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal est présente depuis trois jours à Doha pour un tournoi international de préparation.





Les Lions basculent pour de bon vers la Coupe du Monde 2021, prévu du 19 au 29 août 2021 à Moscou (Russie). Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, qui étaient en régime internat depuis le 14 juin 2021 à Dakar, se sont envolés vers Doha, le 17 juin dernier pour débuter la préparation pour la compétition un peu plus de trois semaines après leur sixième sacre continental.





Babacar Fall, blessé aux adducteurs, et Mamadou Sylla, qui reste avec le Jaraaf manquent à l’appel contrairement à Ibrahima Baldé qui s’est remis de sa blessure subie lors de la CAN. Ayant déjà démarré les entrainements depuis les Emirats Arabes Unis, les partenaires d’Alseny Ndiaye rentrent en lice ce lundi pour ce tournoi international qu’ils disputeront contre l’Oman et les EAU.





Le programme complet de l’International Beach Soccer Championship