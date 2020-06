Interrogé sur Donald Trump, Justin Trudeau a hésité pendant 20 secondes

Le premier ministre canadien a pris son temps avant de donner son avis sur la réaction controversée de Donald Trump face aux manifestations pour George Floyd.

INTERNATIONAL - Un silence vaut parfois mille mots et celui de Justin Trudeau, interrogé ce mardi 2 juin sur la réaction de Donald Trump face aux protestations et émeutes qui embrasent les États-Unis en réaction à la mort de George Floyd, était éloquent, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.





C'est pendant son point de presse quotidien qu'un journaliste a sollicité la réaction du Premier ministre à la menace brandie la veille par le président américain d'appeler l'armée en renfort face aux manifestations: "Qu'en pensez-vous et, si vous ne voulez pas commenter, quel message pensez-vous que vous envoyez?"





Le Premier ministre canadien a gardé le silence pendant très exactement 20 secondes après cette question.





Avec l'air de choisir soigneusement ses mots, Justin Trudeau a ensuite déclaré: "Nous regardons avec horreur et consternation ce qui se passe aux États-Unis", a-t-il dit, reprenant des paroles prononcées la semaine dernière face à la multiplication des manifestations.





"C'est le moment de rassembler les gens. Mais c'est aussi le moment d'écouter, d'apprendre quelles sont les injustices qui se poursuivent depuis des années voire des décennies malgré des progrès", a-t-il ajouté.





Trump et Trudeau, une relation délicate





Justin Trudeau et Donald Trump entretiennent des relations à peine cordiales. Entre moult petits incidents ces dernières années, l'une des crispations les plus évidentes est intervenue lors du G7 de 2018 au Québec, où Donald Trump s'est retiré du communiqué final après que Justin Trudeau a qualifié "d'insultantes" des taxes américaines instaurées sur les produits canadiens. Le président des États-Unis avait alors qualifié le dirigeant canadien de "malhonnête" sur Twitter.





Ces derniers mois, les relations se sont cependant légèrement dégelées entre États-Unis et Canada. Après des mois d'âpres discussions, les deux parties ont en effet réglé un des principaux points de discorde: la mise en place avec le Mexique d'un nouvel accord commercial baptisé AEUMC et qui remplace le traité de libre-échange nord-américain (Aléna), conclu en 1994 et longtemps décrié par l'hôte actuel de la Maison Blanche.





Lors d'une rencontre à Londres avec son homologue américain en décembre 2019, Justin Trudeau s'était montré optimiste, affirmant que la relation entre les deux pays était "incroyablement forte", plus qu'elle ne l'a jamais été.