IPRES\CSS : Les ministères sensibilisés sur le nouveau système d’information harmonisé

Lancé depuis octobre 2022, “Ndamli” est un guichet unique mis en place par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) et l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). S’adressant aux salariés et aux employeurs, cet outil a pour but de simplifier les déclarations et les paiements en ligne pour les uns et la vérification et la demande de services pour les autres.









Afin de mieux vulgariser leur produit, les deux institutions ont organisé un séminaire de formation d’information, ce lundi 20 mars, présidé par Cheikh Gueye de l’IPRES et Odette Tine de la CSS. La rencontre a réuni l’ensemble des gestionnaires des ressources humaines des ministères du Sénégal.





Cet atelier a été l’occasion pour les organisateurs de faire une présentation du système d’information harmonisé CSS-IPRES à leurs interlocuteurs mais aussi de revenir sur les enjeux liés à la déclaration nominative des agents en évoquant l’exemple des maîtres contractuels et des professionnels contractuels. D’après des données divulguées par les institutions, les deux segments cités cumulent un peu plus de 15 milliards de Fcfa de dette.





Cheikh Gueye, secrétaire général de l’IPRES, revient sur les avantages du nouveau système d’information harmonisé : “ Un employeur qui l’utilise pourra aussi bien accomplir les formalités qui vont être aussi bien valables au niveau de l’IPRES et de la CSS. Si vous vous immatriculez au niveau de l’une des institutions, vous le faites pour l’autre de même que le paiement.”