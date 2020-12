Irène Mingasson invite le Sénégal à « mieux gérer et maîtriser ses flux migratoires »

Le Sénégal est appelé à « mieux gérer et maîtriser ses flux migratoires ». L’invite est de la cheffe de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson. Elle s’exprimait, ce jeudi, devant le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, lors de la cérémonie de remise de matériel roulant financé par l'Union européenne (UE).La recrudescence de l’émigration clandestine interpelle les différents partenaires autour du projet « Gouvernance, migration et développement » destiné à renforcer la gouvernance de la migration au Sénégal, financé par l’UE. Les drames survenus en mer ces dernières semaines, « nous rappellent à quel point il est important pour le Sénégal, comme pour tout pays, de mieux gérer et encadrer ses flux migratoires. Ceci nécessite une volonté politique forte, démontrée par le gouvernement et le chef de l’Etat », insiste Irène Mingasson. L'ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Sénégal reconnaît toutefois que « Le gouvernement du Sénégal s’est engagé très tôt dans l’élaboration d’une politique migratoire et l’élaboration d’un plan stratégique opérationnel ».Composé de 9 véhicules et 6 motos, pour un montant global de 160 millions de FCFA, ce matériel est acquis grâce au Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne de lutte contre les causes profondes de la migration, dans le cadre du projet « Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d’améliorer la synergie migration développement ». Il est destiné à appuyer les Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi des migrants et de potentiels migrants (BAOS).Dans le souci de rendre les BAOS efficaces, « il faut aussi des moyens humains, financiers et matériels suffisants pour concrétiser et rendre opérationnelle cette volonté politique. C’est là qu’intervient la Team Europe afin de répondre de façon inclusive et holistique aux demandes du gouvernement », rassure le chef de la diplomatie de l’Union Européenne au Sénégal. En écho à la journée du migrant célébré ce 18 décembre, Irène Mingasson précise que « Cette approche inclusive intègre des actions en faveur de la protection des droits humains des migrants, du respect de la dignité humaine, de la prévention des déplacements irréguliers périlleux et vise à assurer l’existence d’une migration sûre et légale ».Une approche qui, renchérit-elle, « favorise la création d’opportunités dans le pays d’origine, pour prévenir des migrations irrégulières dangereuses, mais aussi pour encourager le retour volontaire et la réintégration ».« Les succès enregistrés aujourd’hui dans le cadre de ces programmes sont des preuves vivantes qu’on peut réussir ici au Sénégal, d’où ce slogan ou cette philosophie qui sous-tend nos projets du Fonds fiduciaire d’urgence « Tekki fii » (réussir ici, dans mon pays) », conclut-elle.Pour Madame Aissata Tall Sall qui a réceptionné le matériel, le Sénégal et ses partenaires européens ont posé des actes forts dans la lutte contre le fléau de l'émigration irrégulière. « Il est aujourd’hui largement admis que le principal facteur de départ des jeunes sénégalais est lié à un manque d’information sur les opportunités d’insertion dont regorge le pays. Il s’y ajoute également des disparités entre les zones urbaines et rurales », reconnaît Aissata Tall Sall. Raison pour laquelle, « le gouvernement a initié des politiques hardies fondées sur l’équité territoriale », ce qui se traduit par « la mise en œuvre de projets et programmes structurants dans les zones déshéritées », souligne le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, qui a magnifié ce geste de l’UE, devant Irène Mingasson.Ont également pris part à la cérémonie l’ambassadrice du Royaume d’Espagne Madame Olga Cabarga Gomez, et Amadou François Gaye, directeur général des Sénégalais de l’extérieur, entre autres.Revoir les temps forts de la cérémonie