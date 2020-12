Irene Mingasson sur les accords de pêche : "Ils ont un objectif de bonne gouvernance"

Les acteurs non-étatiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture au Sénégal ont installé une plateforme nationale, ce mercredi dans le département de Mbour.Au cours de son installation, plusieurs préoccupations ont été abordées, parmi lesquelles les accords de pêche, qui selon Irène Mingasson, ambassadeur de l'Union Européenne, ne concernent qu'un certain nombre d’espèces limitées."On parle du thon, du merlu noir. On ne parle pas de petits pélagiques. Ces accords ont un objectif de bonne gouvernance, de bien cerner, cibler, cadrer quelles espèces, quelles quantités vont pouvoir être pêchées par qui, à quel moment ; l’objectif général de cet accord qui répond aux préoccupations des acteurs. Ces accords s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de la bonne gouvernance pour que la pêche soit durable. Ils ont essentiellement un objectif de protection de la ressource", a affirmé Irène Mingasson.D'après elle, certaines dimensions doivent être clarifiées afin de rassurer sur "la philosophie, l’économie générale et les dispositions de ces accords"."Et parce que les acteurs s’expriment, nous comprenons davantage les difficultés qu’ils rencontrent. Et pour un partenaire comme l’Union européenne, il est très important d’être à l’écoute et au contact de ces préoccupations", a-t-elle soutenu.Concernant la Plateforme, elle est soutenue au niveau régional par l’Union européenne et elle vise à établir dans tous les pays de la Cedeao le dialogue entre tous les professionnels des secteurs de la pêche et de l’aquaculture."L’idée, c’est pour que leurs voix portent plus haut et plus loin. C’est aussi de structurer une voix commune, des messages communs. Nous pensons que c’est important dans le cadre du renforcement des acteurs de la pêche au Sénégal et ailleurs. C’est un moment de rencontre important et fructueux pour nous parce qu’à peine installée, la plateforme est devenue opérationnelle", se félicite-t-elle.Concernant les gilets de sauvetage, elle rappelle qu'ils sont financés à travers un don mis à disposition par l’Union Européenne dans le cadre des accords de pêche. Et que 26.000 gilets ont été mis à la disposition des acteurs de la pêche au cours des derniers mois.