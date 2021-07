J.O.J 2026: Le ministère des Affaires étrangères et le COJOJ signent une convention de partenariat

La mobilisation pour la réussite du premier évènement olympique en terre africaine est en bonne voie. Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (M. A. E. S E) ont procédé à la signature d'une convention de partenariat ce jeudi 30 juin 2021. Une signature de convention en application des directives du président de la république Macky Sall suite au conseil présidentiel sur la préparation des JOJ tenu le 23 mai 2019.