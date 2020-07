Jada Pinkett Smith nie avoir eu une liaison avec le chanteur August Alsina

PHIL MCCARTEN/INVISION/AP Will Smith et Jada Pinkett Smith en couple lors de l'avant-première de

Le jeune chanteur de 27 ans affirme avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith, le tout avec la bénédiction de son mari Will Smith. Des propos démentis par la concernée.





PEOPLE – "J'ai discuté avec Will Smith et nous avons eu une discussion (...) Étant donné qu'ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie, il m'a donné sa bénédiction." Dans une interview accordée à un média américain ce mardi 30 juin et largement relayée, le chanteur August Alsina se confie sur sa liaison avec Jada Pinkett Smith. Pourtant, l'actrice et productrice nie les faits.





Mariés depuis près de vingt-trois ans, le couple d'acteurs semble vivre un parfait amour. Mais ce n'est pas ce qu'affirme le chanteur de 27 ans. Selon lui, les Smith seraient en relation libre. C'est même leur fils Jaden Smith qui aurait présenté en 2015, August Alsina à la famille.





Et il ne s'arrête pas là. "Je me suis totalement donné dans cette relation pendant des années de ma vie. J'ai vraiment et sincèrement profondément aimé, et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis dévoué à ça. Je me suis donné entièrement", explique-t-il à l'antenne de The Breakfast Club. Il a aussi partagé l'interview sur son compte Youtube.

Augustin Alsini et Jada Pinkett Smith ont souvent affiché des liens proches, lors d'un voyage avec la famille à Hawaii en 2016 ou dans le public des BET Awards l'année suivante. Les fans ont même commencé à douter de quelque chose, lorsque le chanteur publie sa chanson "Nunya", en qualifiant l'actrice de "divinité".





Alors dans son interview, l'artiste ne cache plus rien: "Je sais que j'ai de la chance et que cette conversation est difficile à avoir, car ça fait beaucoup, ça va être difficile à comprendre, mais à partir du moment où ça a affecté ma vie, je dois dire ma vérité".





Ne pas vouloir faire d'histoire





Avec toutes ses révélations, August Alsina affirme ne pas chercher les ennuis. "Contrairement à ce que les gens peuvent croire, je n'aime pas le drame. Le drame me rend nauséeux. Et je ne pense pas non plus qu'il soit important que les gens sachent ce que je fais, avec qui je couche, avec qui je sors..." Il finit par conclure: "J'adore ces gens, ils sont comme ma famille. Je n'ai rien de mauvais à dire à leur sujet. Ce sont de belles personnes".





Pourtant rien n'est passé inaperçu. Sur les réseaux sociaux, le prénom "Jada" est resté parmi les sujets les plus discutés une bonne partie de la journée ce mercredi 1er juillet. Mais interrogé par le site américain Page Six, l'entourage de Jada Pinkett Smith a confié que "tout cela est absolument faux".





Il y a encore quelques mois, Will Smith se confiait dans la même émission, The Breakfast Club, sur sa jalousie de la relation entre Jada Pinkett et Tupac, son ex-compagnon. Sûr qu'il devrait lui aussi réagir à ces révélations.