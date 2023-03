Jahman fait sensation avec « Djaayma guerre Bi »

Sortie il y a à peine deux jours, cette nouvelle chanson fait partie des chefs-d’œuvre les plus en vue sur Youtube en ce moment. “”Djaayma guerre Bi” totalise près de 500 mille vues.







Interprétée par le natif de Diourbel, la chanson séduit les internautes qui la commentent en abondance. Adepte des chansons d’amour, Jahman XPress tape encore plus fort à travers cette production qui fleure bon la romance. Chanteur confirmé, Jahman, de son vrai nom Abdou Lahad Thioune, est devenu l’un des rappeurs les plus populaires du pays. Chanteur, compositeur, auteur, le lead vocal du groupe X-PRESS sait titiller la sensibilité de la jeune génération.