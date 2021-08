Jardin botanique de l’UCAD : Un laboratoire à ciel ouvert

Espace d’apprentissage, d’expérimentation et de recherche, le jardin botanique de l’Université Cheikh Anta Diop reste un poumon vert et un support pédagogique. Pendant que les étudiants et professeurs de la Faculté des Sciences et Techniques en font un laboratoire géant, d’autres pensionnaires de l’UCAD y voient un amphi à ciel ouvert. Le cadre idéal permet de réviser ses cours, loin des bruits qui peuvent déconcentrer.





Créé en 1961, le jardin couvre une superficie de 3 hectares. On y trouve différents types et espèces de plantes : médicinale, alimentaire, ornementale et des plantes protégées. Le jardin dispose d’un bassin d’eau de 25 sur 11 mètres en guise de réserve. Le bassin sert aussi à élever des alevins, ce qui permet d’utiliser l’eau comme fertilisant.