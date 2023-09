Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 : Le comité d’organisation lance la 2ème édition du festival « Dakar En Jeux »

Après la première, qui a enregistré un succès sans précédent, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 a lancé la 2ème édition du festival « Dakar En Jeux ». La cérémonie de lancement officielle a eu lieu ce jeudi 31 août 2023, à Dakar, en marge d’une conférence de presse tenue à cet effet.









Cinq jours qui seront rythmés par différentes activités





Au cours de cette rencontre avec les journalistes, qui a été présidée par Ibrahima Wade, coordonnateur du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, en présence du représentant du maire de la ville de Dakar, Cheikh Guèye, par ailleurs, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, du chargé du projet « Dakar en jeux », Amadou Fall Ba, du CIO, Nicolas Chamerois, entre autres, les initiateurs ont annoncé que cette 2ème édition se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2023. Elle sera rythmée par différentes activités au profit des jeunes du pays.





Une cérémonie d’ouverture prévue





Cette deuxième édition se déroulera à Dakar, Diamniadio et Saly (Mbour). Elle verra la participation de 30 000 spectateurs, 2 000 athlètes et 200 volontaires pour aider à la réalisation des festivités. Selon le chargé du projet « Dakar En Jeux », l’événement va proposer des initiations et des démonstrations sportives, des concerts et divers programmes culturels. Amadou Fall Ba renseigne qu’en termes d’innovation, cette deuxième édition va débuter par une cérémonie d’ouverture, qui se tiendra sur le site emblématique du Monument de la Renaissance africaine à Dakar, sous la présidence du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.





Outre les concerts et les spectacles, le festival offrira aux 14 régions du Sénégal l’occasion de se rassembler pour présenter des spectacles uniques de danses et de vêtements traditionnels. Une journée consacrée aux sports urbains aura également lieu, lors de laquelle la population pourra découvrir divers sports tels que le roller, le skateboard, le BMX, entre autres. En effet, plusieurs écoles dans certaines villes du Sénégal, à savoir Tambacounda, Kolda et Ziguinchor, accueilleront le "Brevet olympique civique et sportif", un dispositif visant à promouvoir le sport et les valeurs olympiques auprès de 2 000 enfants.





La ville de Dakar : un partenaire du festival





En tant que partenaire officiel du festival « Dakar En Jeux », la ville de Dakar, sous l’égide du maire Barthélémy Dias, ne compte pas faire moins que l’édition passée. C’est pourquoi, l’édile de Dakar a dépêché une forte délégation dirigée par le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Diop, pour le représenter à cette rencontre de lancement. Selon ce dernier, cette délégation, composée de l’adjoint au maire chargé de sport et de jeunesse, du président de commission de travail de la ville de Dakar, du secrétaire général, entre autres, a constitué un comité qui a déjà commencé à travailler avec les 19 représentants des communes du département de Dakar.





Cheikh Diop a profité de l’occasion pour réaffirmer l’engagement du maire Barthélémy Dias et de la ville de Dakar aux côtés du COJOJ pour faire de Dakar une terre d'accueil mais surtout une terre d’expression, culturelle et artistique et sportive.