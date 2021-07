Jeux Olympiques de Tokyo, JOJ 2026 : le CNOSS réunit la famille du sport sénégalais

Discuter des enjeux du moment comme la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, l’organisation des jeux Olympiques de la jeunesse. Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a regroupé ce samedi l’ensemble des présidents de fédérations, la presse sportive et nationale autour d’un déjeuner pour discuter des enjeux du moment avec en première ligne, la participation aux jeux olympiques de Tokyo et l’organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. En bon chef de famille de la communauté sportive sénégalaise, le CNOSS a convié les présidents de fédération à discuter des actions entreprises pour un bon déroulement de ces évènements.

« Nous avons décidé de réunir autour d’une table sous forme de déjeuner l’ensemble des présidents de fédération mais également toute la presse sportive et nationale pour discuter pour voir un peu quelles sont les actions que nous avons entreprises en ce moment pour préparer les jeux olympiques de Tokyo », déclare Issa Mboup, vice-président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS).





Le Sénégal est sur le point de partir aux Jeux Olympiques de Tokyo, la délégation sénégalaise compte déjà 12 athlètes qualifiés. Une occasion d’informer sur ce que le comité national olympique a déjà fait pour ces athlètes. Des subventions ont déjà été données aux fédérations et le CNOSS a également assisté des athlètes dans leur préparation.





« Le président Mamadou Diagna Ndiaye l’a dit tout à l’heure que nous avons déjà donné des subventions, chaque fois qu’un athlète était pressenti, le CNOSS lui octroyait une bourse qui lui permettait de parfaire sa préparation », informe Issa Mboup, vice-président du CNOSS.





Cette rencontre du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais était également une occasion de regrouper les acteurs, de discuter de ces enjeux mais aussi porter l’information et mettre au même niveau tous les présidents de fédérations sur les préparations.





« Nous saluons cette belle initiative du président Diagna Ndiaye et son équipe par rapport au travail extraordinaire qu’ils sont en train de réaliser pour d’abord mettre les athlètes ans de bonnes conditions et accompagner les différentes fédérations ... Quand on parle de subventions, certaines fédérations comme les nôtres du karaté et du Taekwondo, nous sommes tributaires du volet financier et c’est toujours à saluer », déclare Mouhamed El Moctar Diop, président de la fédération sénégalaise de Karaté sous l’approbation de Balla Dieye, président de la fédération sénégalaise de Taekwondo.