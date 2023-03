Joel Jorchie Kandolo - MA PLUS BELLE HISTOIRE

Artiste musicien, Chanteur gospel, Auteur-compositeur et arrangeur, Jorchie, né en Kinshasa en République démocratique du Congo, résident actuellement au Canada.





En Juillet 2016, il lance son premier single intitulé : MA RESSEMBLANCE. Le Single est bien accueilli auprès la communauté africaine du Canada, puis sera interprétée dans plusieurs cérémonies de mariage.





Il a écrit et composé en mars 2019 un EP intitulé ‘’NZAMBE’’ de deux chansons (Motema na pesa et Nzambe).





S'ensuit son premier concert en Octobre 2019 à La Place des arts de Montréal pour la présentation de son EP.





En Avril 2020, il sort un single en deux versions : Mwana Nzambe Bondelaka et Mwana Nzambe. De plus, il lance un autre single Ma Plus Belle Histoire, en Octobre 2020.





Voilà dans la globalité, sinon l’artiste continu de fonctionner en préparant un album au studio avec quelques titres en featuring qui sortira bientôt.





Joel Jorchie Kandolo - MA PLUS BELLE HISTOIRE