JOJ Dakar 2026 : Le Cojoj et l’Ageroute s’accordent pour la réalisation d’infrastructures routières et d’équipements sportifs

Après les ministères de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, du Tourisme et des Transports aériens, et celui de l’Intérieur, c’est au tour du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de rejoindre le cercle des partenaires du Comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) Dakar 2026, à travers l’Agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal (Ageroute) qui est sous sa tutelle. Ce, pour «jouer sa partition» dans la préparation et l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.En effet, le Cojoj, en sa qualité de structure organisatrice des JOJ, et l’Agence française de développement (Afd) ont retenu ledit ministère comme maître d’ouvrage délégué pour la réalisation des infrastructures routières d’accompagnement ainsi que des équipements sportifs sur financement de l’Afd.Et pour officialiser ce partenariat, ledit comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 et l’Ageroute ont paraphé, ce vendredi 15 janvier 2021, une convention de maîtrise d’ouvrage délégué. La cérémonie officielle de signature s’est tenue à Saint-Louis au Sénégal, en présence, notamment du président du Cojoj Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye.A l’occasion, Mamadou Diagna Ndiaye, après avoir paraphé le document, a souligné que cette signature constitue le premier jalon dans la démarche du Cojoj d’impliquer toutes les contrées du pays dans la préparation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) de Dakar. Un acte qui, selon lui, symbolise la «constance» dans le partenariat entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement olympique, tel que l’a voulu le Chef de l’Etat Macky Sall en présidant, en mai 2019, le premier conseil présidentiel consacré à la préparation de la 4ème édition des JOJ.Le président du Cojoj Dakar 2026 signale que cette convention de maîtrise d’ouvrage délégué s’inscrit dans la «dynamique» du protocole de collaboration qu’il a signé le 18 septembre 2019 à Dakar avec Rémy Rioux, Directeur général de l’Afd, dans le cadre de «l’alliance Djoko, ce dispositif original de dialogue régulier entre plusieurs institutions françaises et le Cojoj Dakar 2026, coordonné par le Cojo Paris 2024».Mamadou Diagna Ndiaye a, par ailleurs, annoncé que dans les semaines à venir, d’autres initiatives et événements sont prévus et programmés dans les régions de Diourbel, Fatick, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, entre autres.Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement, pour sa part, après avoir félicité vivement le président Mamadou Diagna Ndiaye qui, dit-il, «lui procure d’importants plaisirs pour tout le travail inlassable qu’il ne cesse d’accomplir» au Sénégal et dans le monde, a fait savoir que la convention qui vient d’être signée entre son département et le Cojoj Dakar 2026 concerne à la fois, des aménagements autour et à l’intérieur des sites olympiques, à savoir : routes, assainissement, parkings, aires de jeux, aménagement paysager, entre autres, et la réhabilitation des infrastructures sportives. Elle constitue, pour lui, l’un des maillons essentiels de l’organisation des JOJ Dakar 2026.Mansour Faye ajoute que le planning convenu d’un commun accord avec le Cojoj et le Cio (Comité international olympique : Ndlr) sera « respecté ». Et, au-delà des jeux, le Sénégal disposera d’un plateau sportif de « haut niveau » avec la réhabilitation, suivant les standards du Cio, du stade Iba Mar Diop et du complexe du Tour de l’œuf abritant la piscine olympique.A ceux-là, s’ajoute la Caserne Samba Diéry Diallo qui accueille les épreuves d’équitation. Et le stade olympique de Diamniadio, en cours de construction, va compléter le dispositif.Il annonce également que toutes les infrastructures routières menant aux sites du JOJ seront mises à niveau à travers le Fera (Fonds d’entretien routier autonome : Ndlr) ou le budget de l’Etat, avec assainissement, construction de parking et aménagement paysager.Cette cérémonie de signature décentralisée dans la cité tricentenaire a également noté la présence du Directeur général de Ageroute Sénégal, Ibrahima Ndiaye, du Coordonnateur général de la Cojoj Dakar 2026, Ibrahima Wade, de l’Adjointe de l’Afd Sénégal, Mme Diane Jegam, entre autres.