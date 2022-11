JOJ : Paris 2024 engagé pour la réussite de Dakar 2026

Dans 3 ans, la capitale française, Paris, accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cet événement sera suivi 2 ans plus tard par les Jeux Olympiques de Jeunesse à Dakar. Compte tenu du caractère spécial de cette compétition (l’Afrique n’a jamais organisé une compétition olympique), le Sénégal souhaite tout mettre en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous. Dans cette quête, le pays peut compter sur son allié de toujours : la France.









Les comités d’organisation des deux pays ont jugé bon de mettre en place en 2019 une alliance dénommée Dioko. Cette coalition se veut être un cadre d’échange entre les deux comités pour les réussites de leurs événements respectifs. Ce vendredi 4 novembre a eu lieu la 7e réunion annuelle en présence du coordonnateur général du comité d’organisation des JOJ 2026, Ibrahima Wade et du responsable de la Coopération Internationale Paris 2024, Vincent Pasquini. Ce dernier est revenu sur l’importance de cette rencontre : « Nous somme ici pour discuter de notre coopération avec Dakar 2026 mais aussi pour participer à Dakar en Jeux qui est un projet d’ouverture du sport et de la culture vis-à-vis de la jeunesse. Et c’est très important pour nous d’être là et de participer à cela. »





La réunion a aussi été l’occasion d’évoquer le financement d’une valeur de plus de 39 milliards de Fcfa (2 tranches : 45 milliards et 15 milliards) de l’Agence Française de Développement (AFD) pour la réhabilitation des sites qui doivent abriter l’événement. Ces rénovations concernent le stade Iba Mar Diop et la caserne Samba Diéry Diallo. « Il y a aussi la partie héritage. Nous avons pensé que ces infrastructures sont emblématiques mais aujourd’hui le sport et la jeunesse ont envie de s’exprimer. Et c’est pour ça que l’AFD a accepté mettre là dedans un financement de faire des petites infrastructures sportives dans les quartiers sur toute la partie de Dakar et une partie de Thiès (Saly) », ajoute Ibrahima Wade, coordonnateur général du comité d’organisation des JOJ 2026.