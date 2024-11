Jour 2 - concertations nationales sur l’eau et l’assainissement : Dr Cheikh Tidiane Dièye se réjouit de l’engagement des participants

Les concertations nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement se poursuivent dans la capitale du Saloum (Kaolack). Ce vendredi 22 novembre (jour 2), les participants se sont regroupés en cohorte pour se pencher sur quatre thématiques stratégiques. Il s’agit : « Services sécurisés d’eau potable et eau productive », « Services sécurisés d’assainissement et gestion des eaux pluviales », « Gestion intégrée et territorialisée des ressources en eau » et enfin, « Gouvernance, financement, capacités et partenariat ». Chaque groupe a travaillé sur une thématique.









« J’ai trouvé des participants très motivés, très engagés dans ce qu’ils sont en train de faire »





Venu faire le tour des groupes pour observer et constater de visu le déroulement des travaux, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est réjoui de l’engagement et de l’engouement des acteurs du secteur. « Cette journée d’aujourd’hui a commencé aussi dans d’excellentes conditions. J’ai fait les quatre groupes pour regarder, écouter et j’ai trouvé des participants très motivés, très engagés dans ce qu’ils sont en train de faire et qui ont conscience de l’importance de ce qui se joue aujourd’hui ici à Kaolack », a exprimé Dr Cheikh Tidiane Dièye.





Il ajoute : « Cette première édition des ‘’Penc’eau’’ que nous allons prendre à partir de maintenant sous une approche à l’entrecroisement de toutes les dynamiques sectorielles et aussi les ressources porteuses du développement économique et social et de la transformation systémique ».





Selon le ministre, l’eau, comme l’électricité et le téléphone, a besoin d’une autorité de régulation. Sur ce, il renseigne qu’il y a un groupe qui y travaille pour affiner ce projet de haute autorité de régulation du secteur de l’eau, qui a été créée par le président de la République.