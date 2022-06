Journée africaine du Groupe Supdeco : Les étudiants dévoilent leurs talents culturels et artistiques

C’est dans une ambiance conviviale et riche en spectacle que s’est tenue la 25ème édition de la journée africaine du groupe Supdeco. Organisée ce vendredi 24 juin 2022, à la grande salle de l’unité africaine du Cices à Dakar, sous le thème « Héroïnes et héros africains », cette journée dont le parrain est la Gambie, a été une occasion pour les 35 nationalités du groupe de dévoiler leurs talents artistiques et culturels. En effet, chacune de ces nationalités a présenté les valeurs culturelles et artistiques de son pays.









Les valeurs sociale, culturelle, politique et économique de chaque pays, mises en exergue





Plusieurs activités ont rythmé la journée telles que : des séances de dégustation de mets, d’expositions, de danse, de musique, de création, entre autres. Ici, les étudiants ont fait montre de leur créativité en dehors des salles de classes, mettant en bandoulière les valeurs sociale, culturelle, politique, économique, entre autres, de leur pays. Et le tout a été couronné par l’aspect culinaire où chaque nationalité a montré ce qu’elle sait faire en termes de cuisine.





« Magnifier et célébrer l’Afrique » à travers la journée





Il s’agit ici, selon Mamadou Diop, secrétaire général du groupe Supdeco, d’une activité traditionnelle que l’école célèbre chaque année. Elle vise à « magnifier l’Afrique, à célébrer l’Afrique, à montrer sa diversité culturelle, sa force économique, son apport à l’histoire et au monde mais surtout, à donner l’opportunité aux étudiants du groupe ». « Parce que, nous avons à Supdeco plus de 35 nationalités avec une dominance très nette de jeunes africains. Donc, cette journée leur est dédiée pour leur rappeler énormément de défis. C’est à la fois montrer la beauté de l’Afrique mais également pour rappeler les défis qui attendent cette jeunesse africaine qui, d’ici quelques années, aura la destinée de l’Afrique entre ses mains. C’est eux qui vont dessiner l’économie, la politique et la diplomatie africaine. C’est tout le symbole de cette journée qui est dédiée à l’Afrique et à la jeunesse africaine qui est en miniature au niveau du groupe Supdeco Dakar », a soutenu Mamadou Diop. Avant d’exprimer un sentiment de fierté pour Supdeco d’accueillir ces différentes nationalités en son sein étant donné que le slogan du groupe est : « Travailler pour l’Afrique de demain ».





« Quand on travaille en ce sens, il faut rappeler à cette jeunesse ses missions, la beauté de l’Afrique, ce qui l’attend demain, observe-t-il. Et c’est tout le sens de cette journée que nous faisons à travers des activités artistiques, culturelles et d’autres choses qui ont eu lieu pendant une semaine, notamment le football ».





« Elle permet l’intégration entre les étudiants »





Seydou Ba Camara est étudiant en 2ème année de Transport et Logistique à Supdeco Dakar. Pour lui, la journée a été magnifique. « On a assisté à une dégustation d’une dizaine de communautés. Vraiment, c’était magnifique. Ensuite, on a assisté à la prestation des différentes nationalités. Et c’était magnifique encore », a-t-il souligné.





De l’avis du jeune étudiant, cette journée aide à s’intégrer en dehors des activités pédagogiques. « En tant qu’étudiant, je pense que ce genre de journée est vraiment importante parce qu’elle permet l’intégration entre les étudiants ».