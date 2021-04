Journée de la terre : L’Ucad met en place une pépinière

Les deux directeurs ont procédé d’abord à la plantation d’arbres en face du pavillon H et des restaurants avant d’effectuer une visite de la pépinière, de l’aménagement du paysage en face du pavillon Q et de terminer par l’inauguration du PNR et la signature du protocole.Dans sa volonté de vouloir faire du campus social une université exemplaire verte, solidaire et généreuse, Ali Haidar a apporté un petit matériel composé d’arrosoirs, raccords, râteaux et pelles pour la pépinière. Il en est de même aussi pour des graines : « Je m’engage aussi à apporter des graines pour votre pépinière », fait-il savoir. De l’autre côté, il invite les étudiants à s'impliquer afin de lutter contre la déforestation. « Ne vous lâchez pas, ne vous lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Tous les jours, travaillez pour l’environnement, vous ne le regretterez pas », a-t-il clamé.Le directeur du COUD, Maguette Sène, pour sa part estime que ce travail s’inscrit dans une logique de continuité qu’avait laissée ses prédécesseurs. « Nous avons voulu marquer l’ambition que nous avons ici, de renforcer le travail que nous avons entamé déjà avec mes prédécesseurs », dit-il. Selon lui, cette pépinière contribuerait à mettre en valeur L’Ucad. «On ne va plus dépendre de ceux qui vendent des plantes dans la rue, on a voulu ériger une pépinière mais on peut se donner comme projet de cibler les meilleures espèces en termes de beauté et d’embellissement. C’est pourquoi nous avons installé cette pépinière », conclut-il.