Journée du Patrimoine Africain : une célébration sous le sceau de la sauvegarde des habitats Lébou et du Delta du Saloum

L’acte est symbolique. Il atteste toute la place que les autorités consacrent à la valorisation de notre culture, de tout ce qui renvoie à notre patrimoine. Le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique a célébré, la journée du patrimoine africain, le 5 novembre 2023. La cérémonie a pour cadre le Monument de la Renaissance. Deux thèmes ont été retenus. Le premier porte sur : « la place et l’avenir des villages traditionnels Lébou dans la ville de Dakar », le second est relatif aux enjeux autour de la préservation du Patrimoine mondial du Delta du Saloum.









Au-delà de la dimension de la préservation de la biodiversité, le Delta du Saloum a aussi son versant culturel, de patrimoine à sauvegarder. D’ailleurs, il n’y a pas d’antinomie entre la culture et la préservation de l’environnement. « Le Delta du Saloum est un site classé au Patrimoine mondial culturel et naturel très représentatif et très significatif pour le Sénégal », a justifié l’administrateur général du Monument de la Renaissance, Birame Mbarou Diouf.





Le premier thème met aussi l’accent sur la préservation d’un pan de notre culture menacé par la modernité, l’urbanisation galopante qui emporte certains sites de rites et rituels à Dakar.





« Le second thème est lié au patrimoine Lébou de Dakar particulièrement sur l'habitat des Lébous menacé par la modernisation des cités notamment celles de Dakar », a laissé entendre Birame Mbarou Diouf .





Au regard de l’urgence de la sauvegarde de ce patrimoine, Birame Mbarou Diouf préconise l’accentuation de la sensibilisation pour faire connaître son importance.





Il juge nécessaire de faire connaître davantage ce patrimoine qui fait la fierté du Sénégal, pour la préservation de l'habitat Lébou qui constitue un patrimoine culturel et historique.