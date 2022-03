Journée internationale de la Femme : La DER/FJ rend un vibrant hommage à ses collaboratrices

« Les femmes de la DER/FJ abattent un travail colossal, jour et nuit à mes côtés à la DER/FJ, sans bruit avec dévouement, engagement, professionnalisme et efficacité ». Tels sont les compliments du ministre délégué général de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) tenus à l’endroit de ses collaboratrices en ce jour mémorable du 8 mars.



En effet, Papa Amadou Sarr, qui s’exprimait en marge de la rencontre de restitution des réalisations des quatre ans (08 mars 2018-08 mars 2022) de l’institution publique de financement et d’accompagnement des femmes et des jeunes du Sénégal, s’est réjoui d’avoir porté son choix sur les femmes pour réussir ses missions.



« Je suis témoin de la persévérance, de la compétence et de la rigueur de la femme car, depuis 04 ans je suis entouré de braves femmes qui nous aident à réaliser la mission qui nous a été confiée par Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je ne regrette pas du tout d’avoir choisi comme collaboratrice (…) », a laissé entendre le patron de la DER/FJ, qui signale qu’il y a plus de 55% de femmes à la DER/FJ et plus de 60% dans le management de l’institution.