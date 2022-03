Journée internationale des droits de la femme : le ministère de l'Economie célèbre "ses Dames"

Le mois de mars est devenu au fil des années le mois des femmes grâce à la journée qui leur est dédiée pour défendre leurs droits. Au ministère de l'Economie, du plan et de la coopération, cette frange importante de la société s'est vu honorée ce mardi 15 mars, au King Fahd Palace.









A cette occasion, les Directeurs généraux du Fonsis, de la Dgppe et de l'Ansd se sont joints au ministre Amadou Hott pour renouveler leur soutien à l'endroit des femmes.





Déjà bien représentées dans les différentes structures du département, les femmes ont tenu en retour à magnifier la place que leur a accordée le ministre. Selon Debbo Sow, coordonnatrice de la cellule genre et équité, "les femmes sont très bien dans le ministère grâce au leadership du ministre Amadou Hott qui place les femmes au cœur de la mise en œuvre de ses missions". Un discours qui laisse entendre qu'en matière d'équité et d'égalité, les femmes du MEPC sont au même pied que les hommes.

Pour corroborer cela, Debbo a donné l'exemple de femmes qui sont aussi bien placées que les hommes à l'image de l'inspectrice générale de l'administration financière et la direction du développement du secteur privé qui est gérée par une femme. Une façon de démonter qu'elles sont performantes aussi bien dans le personnel d'appui que dans le top management.





Le plaidoyer est pour ces dames de rester sur cette même dynamique et que le taux de représentativité soit beaucoup plus important dans le top management et que la formation dont certaines femmes ont bénéficié soit prise en compte dans leur carrière.