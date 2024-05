Journée internationale des Télécommunications : Sonatel expose ses innovations et partage son engagement sociétal…

La Journée internationale des télécommunications a été célébrée au Sénégal. Pour la marquer, Sonatel a ouvert ses portes au grand public. L’objectif, c’est de permettre aux Sénégalais de mieux connaître le Groupe Sonatel dans sa globalité. Lors de ces journées de portes ouvertes (JPO) qui se tiennent du 16 au 18 mai au siège Sonatel, Abdou Karim Mbengue directeur de la communication et ses équipes ont partagé les opportunités à explorer sur les installations. Ce concept immersif propose aux étudiants un tour d'horizons de l'innovation numérique et des dernières technologies au service du développement durable d’après M. Mbengue. Qui est revenu sur les motivations de l’organisation de ses jours portes ouvertes.









« Prenant prétexte de la Journée mondiale des télécoms, qui se célèbre chaque année le 17 mai, nous avons pensé organiser ces journées portes ouvertes. Elles sont centrées sur le thème « innovation et développement durable », une thématique qui colle avec nos activités. Nous avons pensé en profiter pour organiser 3 jours de journées portes ouvertes ici à notre siège pour permettre aux citoyens de découvrir de l'intérieur Sonatel, de découvrir les innovations de Sonatel et aussi découvrir l'engagement sociétal de Sonatel à travers sa politique RSE, mais également le service client », justifie le directeur de la communication et des relations extérieures Sonatel.





Présent lors du lancement, El Ousseynou Coulibaly du ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications a salué le travail et la diversité de l’entreprise Sonatel.