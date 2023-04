Journée mondiale de la danse à Guédiawaye : Le ministère de la Culture s'engage à accompagner les artistes

Guédiawaye a vibré à l'occasion de la Journée mondiale de la danse célébrée le samedi 29 avril. Une journée pour rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et, franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques, rassembler l’humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel.







À cet effet, les artistes ont exposé leur créativité et leur savoir-faire sur la scène, au grand bonheur du public. Un moment de rencontres et d’échanges avec la participation de plusieurs groupes de danse tout en veillant à préserver un esprit d’authenticité et la mise en valeur des coutumes. Et pour mieux promouvoir la danse, le ministère de la Culture s'engage à accompagner les artistes, afin de redonner la culture son lustre d'antan.

Regardez !