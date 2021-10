Journée mondiale de la Poste : Abdoulaye Bibi Baldé dévoile les innovations opérées par son groupe

A l’instar des autres postes, le Sénégal a célébré la Journée mondiale de la Poste. Elle est célébrée le 9 octobre de chaque année. A cette occasion, la direction générale et le personnel du groupe la Poste du Sénégal ont tenu à fêter cette journée dédiée à la Poste, ce vendredi 8 octobre, sous le thème : « Imaginer la foire de demain grâce aux technologies innovantes ».



« Jotnaci express », un service sécurisé de transfert et de livraison, lancé



A l’occasion de cette grande rencontre qui s’est tenue dans les locaux de la direction générale du groupe la Poste, à Dakar, le Directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé, venu présider la rencontre, en compagnie des postiers, a procédé au lancement du nouveau produit que son groupe a mis en place au profit des clients. Il s’agit de « Jotnaci express », un service sécurisé de transfert et de livraison express à domicile dont le coût est fixé à partir de 1000 francs Cfa.



« Postmarket 3.0 », une foire virtuelle pour se rapprocher davantage des consommateurs



Aussi, Bibi Baldé a dévoilé les grandes innovations qui ont été opérées cette année pour satisfaire la demande et faire face à la concurrence. En effet, le directeur général a annoncé la création d’une foire virtuelle dénommée « Postmarket 3.0 » et l’acquisition de nouveaux matériels neufs qu' il a réceptionnés ce jour. Lesquels sont composés de véhicules, de camionnettes de 6 à 30 tonnes, de scooters, des boxeurs, entre autres. Ce qui démontre encore une fois que la Poste est en train de « monter en puissance » au grand bonheur des populations du pays.



Selon le Dg, « Postmarket 3.0 » est une foire de proximité 100% en ligne et la première édition se tiendra du 5 octobre au 5 novembre 2021.



Abdoulaye Bibi Baldé en a également profité pour saluer la contribution des postiers du Sénégal qui, pour lui, « abattent un travail extrêmement important ».