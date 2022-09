Journée mondiale du tourisme : Mame Mbaye Niang invite les Sénégalais à s’approprier leur pays

La célébration de la 42e édition de cette journée s'est tenue au monument de la renaissance en présence du Ministre du tourisme et des loisirs et du Ministre de la Culture. Le thème choisi pour cette année est : repenser le tourisme. Une opportunité pour revenir sur l'importance de ce secteur. Selon Mame Mbaye Niang, Ministre du tourisme et des loisirs, ce thème constitue pour tous les acteurs de la chaîne de valeur touristique une occasion de dégager de nouvelles stratégies, des idées innovantes pour une relance du tourisme et asseoir un développement durable.









«Nous devons travailler sans relâche pour un relèvement de la qualité, la diversité de l’offre touristique, sa compétitivité, sa résilience et sa durabilité», a déclaré ce dernier. Il invite ainsi les acteurs à travailler durablement pour le secteur en se repositionnant comme un levier puissant de croissance. Mame Mbaye Niang a aussi pris cet évènement comme prétexte pour convier tous les sénégalais à s’approprier leur propre pays à travers le tourisme intérieur.