Journée nationale Sétal Sunu Réew : La Sonatel soutient l’appel du Président pour un environnement « plus propre et plus sain »

La Sonatel a répondu favorablement à l’appel du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, par rapport à la journée nationale Setal Sunu Réew. Elle a mené une initiative importante en marge du lancement de ladite journée ce samedi 1er juin 2024. En effet, pour marquer son soutien total, la Société nationale des télécommunications a organisé un Quick Off, en collaboration avec la SONAGED.









Une initiative qui s’inscrit pleinement dans l’engagement citoyen de Sonatel





Il s’agit ici d'une initiative qui s'inscrit pleinement dans l’engagement citoyen de Sonatel. Elle vise à soutenir la vision du président de la République pour un environnement plus propre et plus sain.





Selon Abdou Karim Mbengue, directeur de la communication et des relations institutionnelles de Sonatel, cet événement symbolique, qui s’est tenue au siège de Sonatel, à Dakar, représente la volonté de la société de contribuer activement à l'amélioration du cadre de vie et de sensibiliser la communauté sur l'importance de la propreté. « Nous sommes réunis ce matin devant le siège de Sonatel pour lancer le mois de l’environnement. A Sonatel, nous avons une série d’activités tous les ans durant le mois de juin, qui est le mois de l’environnement. Parce que, comme vous le savez, le 5 juin de tous les ans est célébrée la journée mondiale de l’environnement. Nous prenons prétexte de cette journée pour organiser une série d’activités », a souligné Abdou Karim Mbengue, venu présider la rencontre au nom du Directeur général de Sonatel.





Il ajoute : « Il se trouve que cette année, ce mois de l’environnement de Sonatel coïncide avec l’appel lancé par le Chef de l’Etat pour une journée nationale de Set-Sétal. C’est une coïncidence heureuse parce que chez Sonatel, nous avons un programme dénommé ‘’And Défar Sunu Gox’’ qui a été lancé il y a 9 ans précisément, et qui consiste à organiser des séances de nettoiement, de sensibilisation pour la préservation du cadre de vie et de l’environnement, en relation avec les autorités locales. Et la Sonatel est un partenaire depuis cette date ».





La Sonatel s’est également félicitée de cet appel du Président Bassirou Diomaye Faye qu’elle a décidé de concrétiser au niveau de la commune où est implanté son siège. « Au nom de M. Sékou Dramé, Directeur général de la Sonatel, nous voudrions vraiment féliciter de cet appel du Chef de l’Etat, remercier nos partenaires SONAGED et la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qui participent avec nous au lancement de ce mois de l’environnement et à cette journée du Set-Sétal nationale que nous allons concrétiser ici au niveau de Mermoz Sacré-Cœur et au tour du siège de Sonatel », a soutenu le directeur de la communication et des relations institutionnelles de Sonatel.





Ainsi, au cours de ce Quick Off de Sonatel et la SONAGED pour le Set-Sétal national, le représentant du Dg, accompagné de ses collègues, et les agents de SONAGED ainsi que le maire de Mermoz Sacré-Cœur et son équipe, tous munis d’un balai, ont procédé au nettoyage de la devanture de Sonatel et ses alentours. Ici, déchets et sable, tout a été dégagé sur la voie et les coins et recoins pour offrir un cadre propre et accueillant aux habitants.





Le partenariat fécond qui lie Sonatel et la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, magnifié





La commune de Mermoz Sacré-Cœur est un partenaire de longue date de la Sonatel. C’est pourquoi, son maire n’a pas manqué à cette action citoyenne et à cet appel présidentiel. Sur place, Alioune Tall a magnifié vivement le partenariat fécond qui lie sa mairie et la Sonatel ainsi que la SONAGED. « Toutes les actions que nous avons eu à mener pour le rayonnement et le développement socio-économique de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, nous avons toujours eu la Sonatel à nos côtés. C’est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd’hui dans le cadre de cette collaboration féconde que nous allons continuer à œuvrer au profit des populations », a-t-il soutenu.





Le représentant du Directeur général de la SONAGED, par ailleurs, délégué régional de la SONAGED en charge de Dakar, pour sa part, a exprimé sa joie d’accompagner la Sonatel dans cette initiative présidentielle. « Nous sommes là aujourd’hui pour répondre à l’appel du Chef de l’Etat pour son initiative dénommée Setal Sunu Réew. Donc, en partenariat avec la Sonatel avec qui nous travaillons depuis plusieurs années maintenant à travers le programme « And Défar Sunu Gox ». Et on a eu à faire des activités à Dakar et dans les autres régions. Donc, aujourd’hui nous sommes tous heureux d’être là pour accompagner cette initiative pour un Sénégal zéro déchet.