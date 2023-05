Journées portes ouvertes : la SN HLM à fond dans le projet des 100.000 logements

C’est en marge des journées portes ouvertes, initiées par la SN HLM, que le Directeur général de ladite société, Mamadou Sy Mbengue est revenu sur le parcours du promoteur public de logements sociaux du Sénégal. Le Directeur général de rappeler la montée en puissance de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) depuis quelque temps. Corroborée par la production en 2022 de plus de 300 logements et 1.500 parcelles aménagées entre Dakar et les régions.









A ses débuts, la SNHLM avait connu de beaux jours. Notamment « de 1959 à 1989 période où l’Etat donnait gracieusement les terres et des crédits concédés à la SNHLM pour lui permettre d’avoir l’assiette et l’argent pour la construction de cités », se souvient M. Mbengue.





Par contre, de 1989 à 2012, l’Etat ne fournissait plus d’assiettes foncières donc la SNHLM , à un rythme très lent, achetait des assiettes pour la réalisation des projets.





En 2012 pour apporter des solutions au déficit et à la problématique du logement , le Chef de l’Etat Macky Sall a lancé le projet de construction des 100.000 logements.





Ainsi, pour être plus compétitif dans le secteur de l’immobilier, la SNHLM compte prendre son envol dans le cadre du projet des 100 000 logements. Un appui de l’Etat à hauteur de 5 milliards FCFA sera mis à sa disposition. En sus d’un montant de 1,2 milliards destinés à indemniser les 496 propriétaires des Maristes.





Pour les 5 ans à venir, il sera question de plus de 30. 000 logements réalisés par l’équipe de Mamadou Sy Mbengue, avec un coût global de 350 milliards.