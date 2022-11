Kaay Job - Etudiants et entrepreneurs à l'UCAD : CC Trading au services des étudiants « flemmards »

Kaay Job, Etudiants et entrepreneurs

Ils sont bien partis pour devenir les futures figures de proue du concept Etudiant-entrepreneur au Sénégal. Ce sont trois étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar qui sont en passe de truster le marché de l’alimentation et de la livraison au campus social. A travers leur structure dénommée CC Trading, Pape Cheikh Ndiaye, Cheikhou Keïta et Cheikh Ahmet Tidiane Gaye démontrent avec éloquence qu’il est parfaitement possible d’allier étude et entreprenariat.