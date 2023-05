Kader Gadji, le nouveau chouchou du cinéma africain, se confie

Il marque désormais le cinéma africain. L’acteur sénégalais Kader Gadji interprète le rôle principal de charlatan dans une fiction « Marabout chéri ». La salle de cinéma du Sea Plaza, le «Seanema » était le lieu de rendez-vous des artistes, chanteurs et comédiens venus encourager et féliciter le travail de leur « frère » lors de la projection du film « Marabout Chéri ». Une production ivoirienne de Khady Touré et Louis Marques.





A la conquête du cinéma international, le jeune acteur se dit fier de représenter le Sénégal et de la plus digne des manières, à travers son art.





Adulé par les cinéphiles et ceux qui ont déjà visionné le film, Kader Gadji est maintenant cité parmi les meilleurs du cinéma africain. Il a d’ailleurs été à Cannes en 2021 pour la présentation du film congolais « Mayouya ».





Et pourtant, l’homme qui campe souvent des rôles de « macho », « trompeur », qui sont aux antipodes de sa vraie personnalité, avait choisi la cuisine comme passion et vocation. « J’aime la cuisine. J’ai d’ailleurs été formé dans ce domaine car j’aime les odeurs, les épices… » Et pour ses projets dans ce sens, l’acteur ou le « cordon bleu » ,comme l’appellent ses amis, est déjà sur la voie . Une nouvelle saison de l’émission « Fait maison by Kader » est en gestation. Une entreprise de service traiteur fait également partie des ambitions de l’artiste.





Dans cet entretien accordé à Seneweb, Kader Gadji aborde également la question de l’usage à mauvais escient des réseaux sociaux. Sa sœur Halima Gadji, comme bien d’autres célébrités, a été victime de diffusions de fausses informations. Son décès avait même été annoncé