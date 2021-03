Kaffrine et Koungheul : le numérique au cœur des politiques de développement territorial

Le Bambouk et le Ndoucoumane ont accueilli ce lundi 29 mars 2021 le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications M. Yankhoba Diatara. Ce dernier était accompagné d’une forte délégation composée de plusieurs responsables de son département ministériel dont le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’État M. Cheikh Bakhoum. Les départements de Koungheul et Kaffrine, par la voie de leurs autorités administratives et locales, ont montré toute leur disposition à enclencher une véritable transformation digitale pour leurs localités. Une transformation digitale qui va de pair avec un développement socio-économique.

Dans ces deux départements de la région de Kaffrine, le Ministre Yankhoba Diatara a visité plusieurs sites relevant de son département ministériel. Ainsi, dès son arrivée à Koungheul, le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, a visité l’espace Sénégal Services que l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) est en train d’ériger dans cette localité à l’instar des autres départements du Sénégal, dans le cadre du programme Smart Sénégal. Il était accompagné du Gouverneur de Kaffrine, du Préfet de Koungheul, du Maire de Koungheul M. Mayacine Camara, du Président du Département de Koungheul M. Assane Diop et du Président de l’Association des Départements du Sénégal M. Adama Diouf.

Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a présenté l’infrastructure tout en expliquant son utilité pour les collectivités territoriales, les populations ainsi que l’Administration. Cet espace Sénégal Services, destiné à abriter un guichet unique pour les procédures administratives, aura un impact fort significatif pour le développement socio-économique de la localité et sera une aubaine pour les jeunes entrepreneurs. Ces derniers bénéficieront d’un espace de formation et d’incubation.

Le Maire de Koungheul, par ailleurs Secrétaire d’État en charge du développement du réseau ferroviaire M. Mayacine Camara, se satisfait du passage de la fibre optique de l’ADIE à Koungheul. Une infrastructure qui selon lui « peut beaucoup contribuer à faire de Koungheul une ville numérique avec un développement de l’économie numérique ». Le Maire a particulièrement apprécié le projet Espace Sénégal Services. Pour sa part, le Président du Conseil départemental de Koungheul M. Assane Diop a estimé que la fracture est en train d’être réparée en mode fast-track. Il est convaincu que l’espace Sénégal Services sera le « lieu d’impulsion de la transformation numérique ».

A Kaffrine également, le même engouement a été noté de la part des autorités et des populations concernant les différents projets du Ministère. Une visite de l’espace Sénégal Services a également été organisée avec notamment le Président du Conseil départemental de Kaffrine M. Adama Diouf, les autorités municipales, le Ministre en charge de l’Urbanisme M. Abdoulaye Seydou Sow qui est un fils de la localité ainsi que les autorités administratives. Le sentiment de satisfaction et d’espoir a été noté. A en croire le Ministre de l’Économie numérique, les Espaces Sénégal services sont un engagement du Chef de l’État à faire du numérique un vecteur de développement.

Au cours de cette visite, le Ministre Yankhoba Diatara a promis un accompagnement aux différentes collectivités territoriales et administrations pour accélérer leur digitalisation. Ainsi, il a demandé à l’ADIE de connecter les différentes mairies et administrations. La délégation a également visité le nouvel hôpital régional de Kaffrine qui sera bientôt inauguré par le Président de la République M. Macky Sall. Le Directeur de cet hôpital a bien apprécié le travail effectué par l’ADIE. En effet, l’Agence De l’Informatique de l’État a de façon très diligente, déployé la fibre optique pour cette nouvelle infrastructure sanitaire.