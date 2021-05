Kaffrine étrenne son pôle emploi

Le Chef de l’Etat, Macky SALL, a inauguré ce dimanche le premier site Pôle Emploi et Entrepreneuriat fonctionnel du pays.Il s’agit du guichet unique logé dans l’Espace Sénégal Services de Kaffrine. L’occasion a été saisie par le président de la République pour rappeler la genèse de ces espaces édifiés dans les 45 départements du pays et bientôt dans le 46e, Keur Massar. C’est une composante du programme Smart Sénégal qui vise à « rapprocher l’administration des terroirs ».Et c’est dans cette optique que ce dispositif a été choisi « pour abriter le guichet unique du pôle emploi et entrepreneuriat mis en place dans le cadre du programme d’urgence pour l’emploi des jeunes lancé en avril dernier», a déclaré le président Sall.