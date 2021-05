Kaffrine : La pique salée de Wilane à Abdoulaye Sow

L’inimitié entre le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane et le ministère de l’urbanisme, Abdoulaye Sow natif du Ndoucoumane et responsable Apr de la localité, est en train de prendre des proportions inquiétantes. Le choc d’ambitions entre les deux responsables de Benno bokk Yakaar risque de virer à l’animosité. Le maire de Kaffrine ne rate jamais une occasion de tirer sur Abdoulaye Sow depuis que ce dernier a manifesté sa volonté de prendre le contrôle de la mairie.



« Je ne peux pas moi Abdoulaye Wilane être l’homme des grandes tempêtes et être en même temps l’homme des basses manœuvres », lance l’édile de Kaffrine qui essuie les hués des partisans de son rival Abdoulaye Sow.



En sapeur-pompier, le président Macky Sall a appelé les deux responsables à taire leurs divergences pour le triomphe de Bby dans la région aux prochaines locales qu’il veut éclatant.