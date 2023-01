Accident de Kaffrine : ce que Macky Sall va faire

Le Président Macky Sall a décrété ce dimanche trois jours de deuil national en hommage aux victimes de l’accident de Kaffrine qui a fait 39 décès et une centaine de blessés, selon le bilan officiel. La mesure prend effet à partir de ce lundi, jour de tenue du Conseil interministériel consacré au drame et dont l’objectif, précise le chef de l’État qui l’aannoncé, est de prendre des «mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs».