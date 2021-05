Kaffrine : Macky félicite Diouf Sarr et lui demande de mettre en œuvre un plan d'investissement pour un système de santé résilient

(Kaffrine, envoyés spéciaux) - Le président de la République, Macky Sall, après avoir inauguré le centre hospitalier Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, ce samedi 29 mai, a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, d'«élaborer et de mettre en œuvre un plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale, résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, j'allais dire équipement et de ressources humaines".





Il signale que le recrutement de 2 000 agents de santé en 2020 et 2021 s'inscrit dans cette perspective.





Le Président Sall a aussi souligné la nécessité de "réformer en même" la gouvernance du secteur pour un service de santé plus efficace et plus efficient. Et de s'engager aussi à valoriser nos réformes qui valorisent nos investissements". Ce qui "essentiel", pour lui.





Dans cet esprit, le président de la République a exhorté l'administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine à "faire honneur à l'illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l'entretien ainsi qu'à la maintenance des ouvrages et des équipements".





Félicitations pour "avoir conduit avec efficacité le projet"