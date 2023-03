Kalidou Koulibaly, nouvel Ambassadeur sports de TotalEnergies Marketing Sénégal

L’international sénégalais de football, Kalidou Koulibaly, est le nouvel Ambassadeur Sports de TotalEnergies Marketing Sénégal. Selon le directeur marketing de Total Sénégal, le choix se justifie par le fait que le footballeur partage des valeurs communes avec l’entreprise.. « L’esprit pionnier, l'énergie, la solidarité et toutes les valeurs qui offrent de la performance au sens premier du terme, a-t-il indiqué. Il est également capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. Nous sommes leaders, il est opportun qu’on s’allie ». Il ajoute que le contrat d’une durée d'un an est renouvelable : « Nous espérons renouveler cela parce que Kalidou, nous le savons, pourra porter le flambeau très haut. Nous avons un ancrage local et il faut que cela soit matérialisé auprès de Kalidou Koulibaly ».





Kalidou Koulibaly, pour sa part, s’est réjoui du choix porté sur sa personne : « La collaboration s’est faite très rapidement parce que comme le Directeur général l’a dit, nos valeurs sont les mêmes. Je tiens beaucoup au respect et à l'envie d’aller de l’avant. Tout le monde a envie de travailler avec les grands groupes. Ce sera très bénéfique pour moi parce que ce sera une occasion de mieux développer ma fondation », a déclaré l’international sénégalais.