Kaolack : Au cœur des échanges entre Macky Sall et le Khalife de Médina Baye

Macky reçu par le khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass

Le chef de l'Etat Macky Sall, en marge de sa tournée à Kaffrine et Kédougou, a été reçu hier à Médina Baye par le khalife de la cité religieuse du même nom. Cheikh Mahi Ibrahima Niass a prodigué quelques conseils au chef de l'Etat et formulé des prières à l'endroit de son hôte dont il dit mesurer l'ampleur de la charge. Pour sa part, Macky Sall a remercié son hôte et souligné la qualité de ses relations avec la famille religieuse de Kaolack.