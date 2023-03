Kaolack au rythme de Tivaouane la Sainte

Ce dimanche 27 mars 2023 a été célébré la journée annuelle de prières dédiée à Feu El Hadj Abdourahmane Dieng, père de Ousmane Noël Dieng, Chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr de la DGPU.





Un événement marqué par la présence du Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, de Cherif Hamza petit fils de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif( RTA), entre autres personnalités.





Une journée riche en émotions et en enseignements sur la vie et les recommandations du Prophète Muhammad (SAW) a été clôturée par des prières à l’endroit du défunt et de tous ceux qui ont perdu la vie.





Retour en images sur cette journée spéciale