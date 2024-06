Kaolack : Fallou Kébé offre 150 bacs à ordures à l’Inspection d’académie et 50 autres à l'école de police de Mbadakhoune

Le promoteur du Festival de développement « 72h du Sine Saloum », Fallou Kébé, offert ce samedi un lot de 150 bacs à ordures à l’inspection académique de Kaolack et 50 autres bacs à l’école de police.



M .Kèbè a profité de la journée de nettoyage national, initiée par le Chef de l’Etat, pour apporter sa contribution dans cette nouvelle dynamique. Ce geste a été hautement apprécié par le secrétaire d'Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Baraky Sarr.



Cette intervention est, en effet, une opportunité pour sensibiliser les écoles sur la nécessité de garder un environnement propre. Il est revenu sur le sens de cette journée que le nouveau régime compte pérenniser. "Nous venons d’accomplir une tournée dans la région de Kaolack suite à l'appel de son excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre, Ousmane Sonko, pour le démarrage des journées de Set Setal hautement citoyennes, que nous terminons avec une grande satisfaction", a déclaré Bakary Sarr.